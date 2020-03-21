Мэр города Алексей Каспрук отметил, что сейчас карантин, а не каникулы.

В Черновцах детям до 14 лет запретили выходить на улицу без сопровождения взрослых.

Об этом мэр города Алексей Каспрук заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Введен карантин в учебных заведениях, в дошкольных учреждениях. К сожалению, не все родители понимают, что сейчас карантин, а не каникулы. Поэтому запрещено появление в городе детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Ребенок должен выходить из дома только с важной целью. Например, посещение врача или другие обстоятельства непреодолимой силы, а не для того, чтобы погулять и поиграть с ребятами в футбол", - сказал он.

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Также Каспрук отметил, что вероятность заражения коронавирусом очень высока.

Кроме того, по его словам, с понедельника в Черновцах будут приостановлены строительные и ремонтные работы, за исключением работ на аварийных объектах и объектах инфраструктуры.

Также мэр пообещал контролировать, чтобы в магазины и аптеки запускали людей только в средствах индивидуальной защиты.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой области из-за распространения коронавируса.

По состоянию на 23.00 20 марта в Украине подтвержден 41 случай COVID-19. В частности, 10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области. Таким образом, в Черновицкой области сейчас 25 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.