Киевскую мэрию подсветили в цвета итальянского флага (фоторепортаж)

Акция продлится три вечера подряд.

В Киеве здание мэрии подсветили в цвета флага Италии, которая остается лидером по количеству инфицированных коронавирусом.

Таким образом мэрия выразила поддержку Италии.

Также возле здания горсовета мэр Киева Виталий Кличко встретился с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.

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"Киев начал акцию в поддержку Италии. Многие из вас могли видеть, что мы установили вдоль Крещатика флажки Украины и Италии. Отныне три вечера – с пятницы до воскресенья - здание мэрии будут подсвечивать в цвета итальянского флага", - написал Кличко в Facebook.

Он отметил, что акция проходит в знак солидарности Украины и Италии в борьбе с пандемией Covid-19. Также мэр подчеркнул трагичность сложившейся ситуации в Италии и героизм местных врачей и спасателей.

Согласно последним данным, в Италии число умерших за коронавирусной инфекции возросло до 4 032, общее количество инфицированных превысило 47 тысяч.