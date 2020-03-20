На Днепропетровщине из-за коронавируса заработали КПП

На пунктах пропуска круглосуточно дежурят полицейские, сотрудники ГСЧС и медики.

На автодорогах Днепропетровщины начали работу контрольно-пропускные пункты с целью уменьшения распространения и инфицирования коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что в целом установлен 21 пункт проверки, среди которых 4 стационарных и 17 передвижных мобильных постов. Здесь круглосуточно несут службу полицейские, сотрудники ГСЧС и медики.

Правоохранители осуществляют контроль въезда и выезда автомобилей, проводят температурный скрининг водителям и пассажирам.

Все стационарные контрольно-пропускные пункты оборудованы палатками ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, необходимым имуществом, электрогенераторами, дезинфицирующими средствами, защитными костюмами и т.д. для их бесперебойной работы. Здесь врачи могут осмотреть людей с подозрением на коронавирус до прибытия врачей «скорой».

Также будут устанавливаться граждане, которые недавно вернулись из стран, где зафиксирована эпидемия коронавируса.

Правоохранители обращаются к гражданам быть ответственными и не подвергать опасности других людей.