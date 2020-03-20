Мэр Харькова Кернес просит Кабмин возобновить работу метро

По информации городского головы, закрытие метро привело к транспортному коллапсу в городе.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня подписал обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой возобновить перевозки пассажиров в КП «Харьковский метрополитен» с определенными ограничениями.

Читайте такжеЗакрытие метро в Киеве: перевозчиков просят привлечь дополнительный транспортОб этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

В обращении сообщается, что метро в Харькове ежедневно перевозит около 800 тысяч пассажиров, что составляет около 50% от общего объема перевозок в городе.

«В течение 18-20 марта в результате закрытия перевозок метрополитеном и ограничений количества пассажиров в каждой единице подвижного состава наземного транспорта в городе сложилась достаточно сложная ситуация с перевозками, которая обусловлена перекрытием пассажирами транспортных магистралей, проявлениями вандализма и физического насилия к водителям, наложением штрафов на водителей за сверхнормативные нагрузки подвижного состава, что привело к многочисленным случаям отказа водителей от выполнения своих обязанностей и, как следствие, к транспортному коллапсу в городе», - говорится в документе.

В связи с этим Кернес просит пересмотреть решение Кабинета министров о прекращении работы харьковского метрополитена и возобновить перевозки при организации ограниченного пропуска пассажиров на станции метро с помощью сотрудников Национальной полиции и штатной охраны метрополитена.

«Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт на сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена, вследствие нехватки необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым возобновить перевозки населения», - указано в документе.

Как сообщал УНИАН, 16 марта из-за распространения коронавируса правительство приняло решение о закрытии метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре до 3 апреля.