В Киеве женщину оштрафовали на 17 тысяч гривень за нарушения правил карантина

Женщина осуществляла продажу фруктов и овощей с рук в неустановленном месте.

Шевченковский районный суд Киева оштрафовал женщину на 17 тыс. гривен за нарушения правил карантина.

Читайте такжеВ Киеве разъяренный пассажир вышвырнул из троллейбуса контролера (видео)

Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

Судом было установлено, что жительница Киева осуществляла продажу продуктов питания с рук в неустановленном месте, чем допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина.

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложил административный штраф в размере 17 тыс. грн.

Уточняется, что наложенный размер административного штрафа является минимальным согласно законодательству.

«Кроме того, Шевченковский районный суд города Киева привлек к ответственности лицо, которое не относится к социально незащищенному слою населения, не является лицом преклонного возраста и осуществлялаїо торговлю фруктами и овощами в большом количестве», - добавили в ведомстве.