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В Киеве женщину оштрафовали на 17 тысяч гривень за нарушения правил карантина

16:09, 20 марта 2020
Общество
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Женщину оштрафовали за незаконную торговлю / фото УНИАН

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Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

Судом было установлено, что жительница Киева осуществляла продажу продуктов питания с рук в неустановленном месте, чем допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина.

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложил административный штраф в размере 17 тыс. грн.

Уточняется, что наложенный размер административного штрафа является минимальным согласно законодательству.

«Кроме того, Шевченковский районный суд города Киева привлек к ответственности лицо, которое не относится к социально незащищенному слою населения, не является лицом преклонного возраста и осуществлялаїо торговлю фруктами и овощами в большом количестве», - добавили в ведомстве.

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