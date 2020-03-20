Забаррикадировались до самого потолка: днепровские магазины ввели особые методы защиты от коронавируса (видео)

Покупателей пускают в магазин небольшими группами.

Забаррикадировались от вируса до самого потолка: в Днепре мясные лавки ввели особые методы защиты.

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От прилавков до самого верха и по всей ширине торгового зала натянули пленку. Оставили только маленькие отверстия, чтобы получать деньги и передавать товар. За целлофановым барьером - продавщицы в масках. Говорят - боятся не только коронавируса, но и потерять работу из-за карантина, говорится в сюжете ТСН.

Покупателей пускают в магазин небольшими группами. Покупатели жалуются, что разглядеть цифры на весах через пленку невозможно, поэтому остается только доверять продавцам.