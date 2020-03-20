Минцифры создал для учителей образовательный сериал о работе в условиях карантина

Сериал был разработан за три дня.

Министерство цифровой трансформации создало обзорный образовательный сериал «Карантин: онлайн-сервисы для учителей», в котором учителям будет предоставлена информация об интернет-платформах дистанционного обучения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

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Сериал состоит из 6 видеороликов, в которых участвуют педагоги и эксперты, пользующиеся разными сервисами дистанционного обучения из-за введенного карантина, в том числе и в школах.

Сериал был разработан в кратчайшие сроки – за 3 дня.

Согласно сообщению, в сериале будет идти речь об алгоритмах и коммуникации учителей и школьников в период дистанционного обучения, а также будет разъяснена специфика использования онлайн-сервисов дистанционной работы: Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Viber и других.

Официальная презентация сериала состоится 23 марта на странице Минцифры в сети Facebook .

Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации на следующей неделе запустит бесплатный онлайн-курс для учителей и преподавателей об организации дистанционного обучения во время карантина.

13 марта Министерство цифровой трансформации запустило на портале «Дія.Цифрова освіта» сайт для амбассадоров цифрового образования (физических и юридических лиц, обучающих цифровым навыкам на этом портале), на котором можно будет размещать образовательные программы для улучшения цифровых навыков граждан.

11 марта Кабинет министровв связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.