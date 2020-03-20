Столичные семейные врачи обеспечены быстрыми тестами на коронавирус – мэр Киева

Это дает возможность оперативно проводить диагностику пациентам на дому.

Городские власти столицы обеспечила семейных врачей и службу неотложной помощи быстрыми тестами на коронавирус.

Читайте такжеВ Житомире отменили льготный проезд для пенсионеров на период карантинаКак передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-брифинга по ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавірусної инфекции (COVID-19).

«Мы обеспечили семейных врачей и службу неотложной помощи быстрыми тестами. И они - по медицинским показателям - смогут оперативно делать диагностику пациентам на дому. Это поможет оперативнее подтверждать или исключать диагноз коронавирус. И людям не нужно будет ехать в больницу. А только - связаться со своим семейным врачом», - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что на сегодня на коронавирус в столице протестировано 291 киевлянин.

«По Украине статистика неутешительная. Вирус распространяется. На сегодня в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Трое людей умерли. Только за минувшие сутки в Черновцах зафиксировали 5 новых случаев болезни! Я еще раз подчеркиваю: ограничения ввели не просто так. Ситуация слишком серьезная», - подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что Киев и Украина должны выиграть время, чтобы ученые изобрели вакцину от коронавируса, охватившего мир.

«Не расценивайте как угрозу далекую страшную легенду! Мы не знаем сколько на самом деле среди нас инфицированных людей. Они могут не заболеть сами, но переносят инфекцию! Оставайтесь дома! Ограничения - это не отпуск или каникулы! Не надо вести детей на площадки или самим гулять по улицам! Позаботьтесь о своей безопасности. Мы должны быть как никогда консолидированы в противостоянии угрозе, которая возникла», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 17 марта у первого больного на COVID-19 в Черновицкой области получен первый отрицательный тест на болезнь.

Справка УНИАН. 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заболевания коронавирус в 6 областях и в Киеве: Черновицкая – 15 человек (1 умер), Киев – 3 человека, Днепропетровск – 2 человека, Житомирская – 2 лица (1 умерла), Киевская – 2 человека, Донецка – 1 лицо и Ивано-Франковска – 1 человек (умерла).