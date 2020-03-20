Коронавирус - главные новости за 20 марта

УНИАН собрал самую актуальную информацию относительно ситуации в Украине и мире в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Коронавирус в мире: статистика

С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире коронавирусом заболели более 245,7 тысячи людей. Больше всего инфицированных все еще наблюдают на территории материкового Китая, особенно в эпицентре вспышки инфекции провинции Хубэй. Там заболевания подтвердили более 80,9 тысяч человек. Также в стране зафиксировали 3 248 летальных случаев.

Худшая в мире ситуация за пределами материкового Китая сейчас в Италии, где зафиксировали рекордную смертность. Там от коронавируса погибло уже 3 405 человек, а в целом инфекцию подхватила 41 тысяча человек.

Ситуация в Украине

В Украине зарегистрировали первый случай выздоровления после инфицирования коронавирусом. Об этом в обращении в пятницу сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, вылеченным оказался житель Черновцов, который показал отрицательный результат после повторного лабораторного анализа.

По состоянию на 10:00 20 марта в Украине зафиксировано 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 - летальные.

При этом в Минздраве констатировали первые случаи инфицирования коронавирусом внутри страны.

Очередной день карантина

Утро пятницы жители многих украинских городов провели в уже традиционных очередях на общественный транспорт либо же внутри его переполненных салонов, что сейчас запрещено. Так, в Киеве на многих остановках появились силовики для контроля соблюдения ограничений, что, впрочем, не спасло один из троллейбусов, в котором была разбита стеклянная дверь.

В Харькове утро также было неспокойным - разгневанные пассажиры блокировали движение электротранспорта, там также пострадал трамвай.

По последней информации правоохранителей, с начала карантина полицейские составили 405 админпротоколов и начали 6 уголовных производств за нарушение его правил.

Чрезвычайная ситуация в Киеве

В Киевской городской государственной администрации заявили о планах ввести режим чрезвычайной ситуации в столице. Соответствующие документы сейчас проходят юридические процедуры. "На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", - отметил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Перспектива продления карантина

Введенный в Украине карантин до 3 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции может быть продлен. На это будет влиять эпидемиологическая ситуация в нашем государстве, а также в странах ЕС. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Мы готовимся и рассматриваем возможный вариант продления карантина. Это не будет секретом. Если будет происходить такое же продолжение роста, карантин будет 100% удлинен", - сказал он.

Возвращение домой

Из Польши ночью поездами на спецрейсах сегодня вернулись более 1 тысячи 150 человек. Всем пассажирам измерили температуру. "Кроме температурного скрининга и опроса о состоянии здоровья, всем раздали памятки. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий", - сообщили в ГПСУ.

Сегодня в Украину из Польши вернутся еще 3 тысячи человек, а на завтра запланирован поезд из Литвы и Латвии.