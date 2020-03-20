Зеленский: из Польши сегодня вернутся 3 тысячи украинцев

На завтра запланирован поезд, который привезет украинцев из Литвы и Латвии.

Из Польши сегодня поездами на родину вернутся 3 тысячи украинцев, которые самостоятельно не могут пересечь границу из-за карантина.

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Об этом говорится в видеообращении президента Владимира Зеленского, размещенном на его странице в Facebook.

По словам Зеленского, украинская власть договорилась с Венгрией и Польшей о транзитных коридорах, которыми люди смогут вернуться домой.

«Мы взаимодействуем с польской железной дорогой, и сегодня из Перемышля отправятся 5 поездов, которые доставят в Украину около трех тысяч граждан», - заявил он.

Кроме того, сказал Зеленский, на завтра запланирован поезд, который вернет украинцев из Литвы и Латвии.

«Все, кто возвращаются из-за границы, обязательно проходят медицинскую проверку. Очень рад, что подавляющее большинство сознательно выбирает домашнюю самоизоляцию на 14 дней, даже несмотря на отсутствие у них симптомов», - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 20 марта вывезет поездами класса «Интерсити+» из Перемышля (Польша) граждан Украины, которые из-за ограничительных мер в связи с карантином не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.

Пресс-служба Зеленского по итогам его телефонного разговора с президентом Республики Польша Анджеем Дудой сообщила, что польская сторона обеспечит возврат украинцев домой как транзитом, так и из самой Польши. Для этого будут использовать и железнодорожный, и воздушный транспорт.