Очереди и Нацгвардия на остановках: как Киев переживает третий день "транспортного апокалипсиса" (видео)

Наземного транспорта не хватает, чтобы перевезти всех желающих.

В Киеве третий день подряд наблюдаются сложности с передвижением по городу - метро, как и ранее, не работает, а в наземном транспорте ограничено число пассажиров, которых можно перевозить в салоне.

Как сообщает в Facebook житель столицы Евгений Канарский, сегодня уже традиционно внушительное количество людей собралось вблизи станции метро "Черниговская" - на конечной автобусного маршрута №118. Там же присутствуют бойцы Нацгвардии и полиция, а всего на маршруте пять транспортных средств.

По данным Канарского, мимо остановки проехали несколько переполненных маршруток, с некоторыми из них полиция провела "разъяснительную работу". В 118-й автобус в порядке очереди пускают по 20 пассажиров. "Очередь на 118 автобус достигла дороги, но за час ровно проехало только два автобуса", - пишет пользователь.

Как сообщал УНИАН, на окраинах Киева обустроили 8 постов, чтобы не допустить распространения коронавируса.