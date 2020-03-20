В Житомире отменили льготный проезд для пенсионеров на период карантина

Работа общественного транспорта в городе пока полностью не будут приостанавливать.

В Житомире с целью противодействия распространению коронавируса с 21 марта и до завершения карантина ограничат льготный проезд в городском общественном транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании исполнительного комитета Житомирского горсовета.

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«Не будет действовать на период карантина льготный проезд в маршрутках, трамваях и троллейбусах Житомира», - говорится в решении.

«Это - вынужденное действие, многие города Украины полностью приостановили работу общественного транспорта, мы этого не будем делать, но ограничения сейчас нужны», - говорилось на заседании исполкома.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев инфицирования коронавирусом в 6 областях и в Киеве: Черновицкая - 15 человек (1 умер), Киев - 3 человека, Днепропетровская - 2 человека, Житомирская - 2 человека (1 умер), Киевская - 2 человека, Донецкая - 1 человек и Ивано-Франковская - 1 человек (умер).