В Украину возвращаются 30 украинцев - членов экипажа лайнера Celebrity Reflection - МИД

Компания, которой принадлежит лайнер Celebrity Reflection, приняла решение приостановить осуществление круизных путешествий во всем мире в связи со вспышкой коронавируса.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что в Украину возвращается 30 украинцев - членов экипажа лайнера Celebrity Reflection.

Об этом говорится в оперативной информации от МИД относительно коронавируса.

"Наши граждане с круизного лайнера Celebrity Reflection возвращаются сегодня домой! Сейчас 30 украинских граждан - членов экипажа лайнера Celebrity Reflection уже перевезли в Стамбул, где они ждут на чартерный рейс в Украину", - говорится в сообщении.

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Также сказано, что компания Royal Caribbean International приобрела для этих граждан билеты на чартерный авиарейс Стамбул (Турция) - Одесса (Украина) на сегодня, 20 марта. Запланированное время прибытия в аэропорт Одессы - 21:20.

Как сказано на сайте компании круизных путешествий Celebrity Cruises, которой принадлежит лайнер Celebrity Reflection, компания приняла решение приостановить осуществление круизных путешествий во всем мире в связи со вспышкой коронавируса до 11 апреля.