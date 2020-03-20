В Украине из-за карантина не работают ЗАГСы: свадьбы разрешены, но не для всех (видео)

Из-за коронавируса количество зарегистрированных заявлений уменьшилось вдвое.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции все ЗАГСы Украины закрылись на карантин.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В частности, на входе в Центральный ЗАГС Киева висит объявление: "Всегда рады, но приходите после карантина". Впрочем, в учереждении успокаивают: для тех, кто успел зарегистрировать брак, двери дворца останутся открытыми. Но на церемонию смогут посмотреть не более десяти человек.

Тем парам, которые не успели подать заявление до карантина, в Минюсте также говорят не волноваться. Если зарегистрировать брак нужно срочно, то сделать это можно электронно через сайт министерства. А, впрочем, статистика этого года, говорят, уже не радует. Коронавирус сократил количество зарегистрированных заявлений вдвое.

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"Я думаю, что это связано, в первую очередь, с тем, что большинство любит торжественную церемонию. Несмотря на то, что все заведения закрыты, люди переносят даты", - говорит заместитель министра юстиции Ольга Онищук.

Ранее стало известно, что украинцы смогут оплачивать государственные услуги через интернет-банкинг без необходимости предъявлять бумажную квитанцию.