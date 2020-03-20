Нацгвардия охраняет Александровскую больницу Киева, куда везут больных коронавирусом

Военные начали охранять больницу, потому что киевляне ломились в инфекционное отделение.

Инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве, куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус, охраняют военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1.

"На выходных были неописуемые события, когда здоровые люди ломились в инфекционное отделение, чтобы пройти тестирование на коронавирус. Сейчас в Александровской больнице дежурит Нацгвардия, поэтому отделение уже работает спокойнее", - отметила она.

По словам врача, "всех протестировать невозможно".

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"Всех протестировать невозможно, этого никто не может себе позволить, даже система здравоохранения США. Но, конечно, у нас будет расширение доступа к тестированию", - уточнила Голубовская.

Врач добавила, что сейчас Минздрав готовит протоколы лечения COVID-19.

Напомним, Кабинет министров Украины на три недели ввел карантин на всей территории Украины для противодействия коронавирусу из Китая. Кабмином предложено установление ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей. Также Украина закрывает границы. Работу метро, а также автомобильное, железнодорожное и авиасообщение между городами и областями от 18 марта в Украине также будет временно ограничено.

Ряд регионов закрыл учебные заведения и ввел ряд жестких ограничений - от закрытия заведений общественного питания до запрета выезда и въезда в город.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 20 марта зафиксировано 26 случаев коронавирусной инфекции, из них три — смертельные.