Дезинфекция Белой Церкви: остановки и парки обрабатывает спецподразделения ГСЧС (видео)

Дезинфекцию проводят раствором гипохлорита натрия.

В Белой Церкви состоялась дезинфекция. В городе решили побороться за идеальную чистоту остановок, парков и подъездов. Для этого привлекли даже специальный підзрозділ Государственной чрезвычайной службы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Работники ГСЧС Александр и Владислав выезжают на дезинфекцию Белой Церкви. Вместо маски респиратор, а вместо формы защитный комбинезон. Двумя тысячами литров дезинфицирующего раствора они обеззараживают остановки и парки.

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Обрабатывают под скамейками, возле мусорников и даже стены остановок вычищают раствором гипохлорита натрия.

"Это средство применяется для обеззараживания питьевой воды, а также может работать как средство для обеззараживания помещений или мест общественного пользования", - говорит заместитель руководителя водоочистных сооружений ООО "Белоцерковвода" Елена Хоменко.

За двумя рабочими в резиновых костюмах горожане наблюдают удивленно. Однако, уверены, что именно благодаря таким мероприятиям можно сдержать распространение коронавирус.

К мытью города присоединились и Жэки. Теперь уборщики дезинфицируют каждый подъезд. Стены, перила и лифты от утра Виктор с Галиной оттирают везде, где могли прикасаться руками люди.

За несколько дней работы в режиме нон-стоп, признаются, уже устали. Работники ГСЧС утренний план по дезинфекции города выполнили.

"Была проведена работа по дезинфекции 67 остановок и призупинкових территорий. Две основные улицы мы сделали", - говорит руководитель аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС в Киевской области Сергей Шумигора.

Напомним, в Киевской области выявлено 5 случаев подозрения на заболевание. Из них два человека госпитализированы в Белой Церкви, двое – в Киево-Святошинском районе, один – в Броварах (не подтвердился).

Врачи призывают сохранять спокойствие, соблюдать санитарно-гигиенических правил и, в случае возникновения подозрения на заболевание, срочно обращаться к семейному врачу.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 20 марта зафиксировано 26 случаев коронавирусной инфекции, из них три — смертельные.