На окраинах Киева обустроили 8 постов, чтобы не допустить распространения коронавируса - МВД (фото)

Правоохранители проверяют соблюдение количественных ограничений пассажирских перевозок водителями и перевозчиками и наличие необходимых документов.

Для контроля ситуации и предотвращения распространения коронавирусной инфекции на основных дорогах в Киев организовано 8 стационарных постов.

Как сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины, в состав постов входят сотрудники полиции и военнослужащие Нацгвардии.

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Правоохранители проверяют соблюдение количественных ограничений пассажирских перевозок водителями и перевозчиками и наличие необходимых документов. Основная цель мероприятий - разъяснительная. Водителей предупреждают о необходимых мерах безопасности, об ответственности за несоблюдение требований.

Всего за сутки для выполнения задач на постах привлекаются 80 гвардейцев. Военнослужащие и полицейские обеспечены масками и дезинфицирующими средствами. Водители и пассажиры относятся с пониманием к неудобствам. Грубых нарушений, по словам правоохранителей, за сегодня не было.

Все структуры работают в усиленном режиме и организуют максимальное взаимодействие и взаимопомощь для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Основными направлениями такой совместной работы является своевременное выявление контактных лиц и обеспечение их самоизоляции, осуществление мер по ограничению их общения с другими гражданами.

Ранее в патрульной полиции сообщили, что с 20 марта в Украине начнут действовать более жесткие меры за нарушения условий карантина, а полиция начнет активнее привлекать к ответственности.

Там также подтвердили, что в Украине на дорогах работают мобильные группы полиции, Нацгвардии и спасателей, которые следят за соблюдением карантина.

В Украине усилили ответственность за нарушение санитарных норм во время распространения коронавирусной инфекции.

На въезде в Киев со стороны Житомира полиция проверяет все автобусы. Остановили даже нашего Богдана Кутепова — не поверили, что он журналист; говорят, похож на перевозчика pic.twitter.com/VvczYveSpL — hromadske (@HromadskeUA) March 19, 2020

Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Так, все учебные заведения, включительно с частными, закрыли на три недели, до 3 апреля.

С 16 марта Украина на две недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Также правительство решило до 3 апреля отменить авиа, железнодорожное и автобусное сообщение между городами и областями Украины, а также остановить работу метрополитенов. Движение собственных автомобилей не ограничивается.