Уже завтра по всей Украине людей будут информировать о правилах карантина с громкоговорителей (видео)

Гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места жительства.

Сегодня в Киеве, а с завтрашнего дня по всей Украине будут курсировать по улицам городов специальные автомобили ГСЧС с громкоговорителями и информировать людей о необходимости соблюдать условия карантина.

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Об этом сообщает МВД Украины в своем Telegram-канале.

Отмечается, что гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места жительства, не выходить на улицу без крайней необходимости; не посещать места скопления людей; во время пребывания на улице надевать защитные маски, сохранять дистанцию между людьми не меньше чем 2 метра; соблюдать меры личной гигиены; заботиться о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

«Дисциплина и выполнение всех личных и общих мер безопасности является противодействием распространению коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении МВД.