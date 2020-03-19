Контроль температуры и разъяснительная работа: в штабе рассказали, как проходит карантин в зоне ООС

Для обеспечения противоэпидемического режима организованы поставки в подразделения Объединенных сил медицинских масок, защитной одежды, оборудования и средств для дезинфекции, лекарственных средств, быстрых лабораторных тестов для диагностики COVID-19, а также медицинской аппаратуры и приборов для интенсивной терапии.

Среди военнослужащих Объединенных сил инфицированных коронавирусом не зарегистрировано.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Отмечается, что в войсках постоянно выполняются режимно-изоляционные меры, такие как ограничение перемещения личного состава, отмена массовых мероприятий, отпусков, температурный контроль тела на входе в воинскую часть и тому подобное.

Также регулярно проводится профилактическая дезинфекция помещений, мест общего пользования и пунктов питания.

"На всех шести контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе ведения операции Объединенных сил проводится температурный контроль лиц, прибывающих с временно оккупированной территории Украины. На сегодняшний день среди военнослужащих Объединенных сил случаев COVID-19 не зарегистрировано. В воинских подразделениях и среди гражданского населения проводится разъяснительная работа о мерах предосторожности и толерантном отношении к заболевшим COVID-19 или лицам с подозрением на заболевание", - отметили в штабе ООС.

Также сообщается, что для обеспечения противоэпидемического режима организованы поставки в подразделения Объединенных сил медицинских масок, защитной одежды, оборудования и средств для дезинфекции, лекарственных средств, быстрых лабораторных тестов для диагностики COVID-19, а также медицинской аппаратуры и приборов для интенсивной терапии.

В частности, передано 16 тысяч медицинских масок. В ближайшее время ожидается поступление помощи и от благотворительных организаций.

"Стоит отметить, что на сегодняшний день в составе Объединенных сил есть 4 военных мобильных госпиталя, где подготовлены к приему контактных лиц изоляторы общей вместимостью до 200 коек. В настоящее время в Мариуполе дополнительно разворачиваются 35 коек в инфекционных боксах военного мобильного госпиталя на случай массового поступления больных коронавирусом. Для проведения интенсивной терапии в военных мобильных госпиталях есть 24 аппарата искусственной вентиляции легких. В мобильных госпиталях каждые две недели проводятся учения по работе в случае выявления COVID-19. Тренировки проходят все, кто может будет причастным к транспортировке, изоляции, приему и лечению больных. Это, в частности, медицинский персонал госпиталей, воинских частей, водители санитарного транспорта, экипажи вертолетов", - сообщили в штабе.