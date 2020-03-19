"Нескорая помощь": на Запорожье врачи не могут добраться на работу (видео)

Медработникам пытаются помогать обычные водители, но этого недостаточно.

На Запорожье может остановиться работа «скорой помощи» из-за того, что медики, которые проживают в сельской местности, не могут добраться на работу.

Читайте такжеНа Житомирщине у госпитализированных супругов экспресс-тест на коронавирус не обнаружилОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что транспортное сообщение между населенными пунктами закрыто – не ходят ни автобусы, ни электрички.

Медработникам пытаются помогать обычные водители, создают соответствующие группы в соцсетях, но этого недостаточно.

Ранее УНИАН сообщал, что министр здравоохранения призвал перевозчиков разработать схему развозки врачей.