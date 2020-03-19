"Нескорая помощь": на Запорожье врачи не могут добраться на работу (видео)
19:00, 19 марта 2020Общество
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Медработникам пытаются помогать обычные водители, но этого недостаточно.
На Запорожье может остановиться быстрая, потому что врачи не могут добраться на работу
На Запорожье может остановиться работа «скорой помощи» из-за того, что медики, которые проживают в сельской местности, не могут добраться на работу.
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Отмечается, что транспортное сообщение между населенными пунктами закрыто – не ходят ни автобусы, ни электрички.
Медработникам пытаются помогать обычные водители, создают соответствующие группы в соцсетях, но этого недостаточно.
Ранее УНИАН сообщал, что министр здравоохранения призвал перевозчиков разработать схему развозки врачей.
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