Минздрав усилит сотрудничество Кабмина с фармацевтическими компаниями для борьбы с коронавирусом – министерство

Емец убежден, что такое сотрудничество "будет крайне важным" для медицинской реформы.

Министр здравоохранения Илья Емец настроен усиливать сотрудничество правительства и фармацевтических компаний ради борьбы с коронавирусом. В частности, это касается упрощения процедуры регистрации антисептических и стерилизующих средств, необходимых для дезинфекции

Об этом Емец заявил 19 марта во время встречи с бизнесменами, передает пресс-служба министерства.

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Представители фармацевтических компаний заявили, что сейчас в Украине законодательно заблокирована процедура регистрации антисептических и стерилизующих средств, а именно эти средства, по их словам, является "одним из самых действенных шагов" в противостоянии COVID-19.

"Нам очень важно разобраться с тем, почему в течение нескольких лет в Украине не принят закон, который поддерживает национального производителя. Потому что сейчас, в условиях борьбы с коронавирусом, мы должны принимать все меры для защиты украинцев от инфекции. Нам нужны быстрые и действенные шаги", - заявил Емец.

Емец убежден, что такое сотрудничество "будет крайне важным" для медицинской реформы.

"Поскольку наша цель – внедрение государственного медицинского страхования, то нам важно думать о ресурсах наполнение страховой медицины не только из государственного бюджета, но и из других источников", - отметил он.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные.