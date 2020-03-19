В Николаеве пенсионеры избили водителя трамвая после отказа везти больше 10 пассажиров

Количество единиц электротранспорта намерены увеличить.

В Николаеве пассажиры трамвая первого маршрута побили водителя за то, что он не хотел пропускать их, ссылаясь на ограничения количества людей в связи с карантином.

Об этом рассказал директор КП "Николаевэлектротранс" Владимир Евтушенко, пишет "Преступности.НЕТ".

По его словам, водителя несколько раз ударили и поцарапали.

"Взбунтовавшийся народ, мы ограничиваем их проезд до десяти человек, а они не слушаются, становятся перед трамваем, перекрывают движение, мы им объясняем, что есть постановление Кабинета Министров, говорим: "Извините, но так должно быть", вызываем полицию и проводим эти вопросы", - рассказал Евтушенко.

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Он отметил, что разозлились в большей степени люди старше среднего возраста. При этом, ранее пассажирам объясняли, почему так происходит. В то же время, директор КП сообщил, что на предприятии собираются увеличить количество электротранспорта и сами маршруты.

Кроме того, он заверил, что все водители оснащены защитными средствами, а салоны трамваев и троллейбусов дезинфицируются.

Как сообщал УНИАН, сложная ситуация с работой общественного транспорта сегодня также наблюдается в Одессе. Там горожане массово блокируют движение трамваев и троллейбусов.