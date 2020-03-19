Емец призвал перевозчиков разработать схему развозки врачей

Глава Минздрава обратился ко всем государственным и коммерческим транспортным компаниям страны.

Министр здравоохранения Илья Емец призвал транспортные компании разработать схему развозки врачей во время карантина.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Читайте такжеКарантин в Киеве: медсестры отказываются выходить на работу из-за отсутствия транспортаГлава Минздрава обратился ко всем государственным и коммерческим транспортным компаниям страны, пассажирским перевозчикам и органам местной власти с призывом «объединиться и вместе создать условия для того, чтобы украинские медики могли добираться до работы и оказывать помощь больным».

«Мы должны позаботиться об украинских врачах, чтобы спасти всю страну. Мы, Министерство здравоохранения Украины, рекомендуем транспортным компаниям совместными усилиями разработать систему шаттлов и маршрутов, что оптимизируют передвижение специалистов, которые спасают человеческие жизни», – отметил Емец.

В то же время глава Минздрава попросил других граждан соблюдать карантин, не выходить из дома без крайней необходимости, чтобы все как можно скорее вернулись к нормальной жизни.

Ранее УНИАН сообщал, как врачи призвали украинцев оставаться дома на время карантина.