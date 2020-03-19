Киберполиция получила 20 обращений относительно распространения фейков о карантине

Чаще всего граждане информировали о распространении ложной информации о якобы запрете детям выходить на улицу и слухов о продлении карантина до лета.

Киберполиция получила 20 обращений относительно распространения «фейковой» информации о карантине.

Об этом сообщается на сайте МВД.

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«На данный момент на электронный адрес сервисной службы киберполиции поступило два десятка обращений относительно распространения фейковой информации в связи с введением на территории государства карантина. Чаще всего граждане информировали о распространении ложной информации о запрете выхода детей на улицу и слухов о продлении карантина до лета», - сказано в сообщении.

Киберполиция призывает граждан сообщать обо всех случаях распространения ложной информации.

Также в МВД напоминают, что, согласно статье 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

Как сообщал УНИАН, в Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два - смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.