РФ готовит эвакуацию своих граждан из Украины, списки формируются

Пока неизвестно, когда и каким образом может произойти эвакуация.

Посольство РФ в Украине принимает обращения россиян, не имеющих возможности самостоятельно вернуться на родину, с целью возможной организации эвакуации.

Читайте такжеВрачи призывают украинцев оставаться дома на время карантина (фото)

Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу посольства.

"В настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан [с территории Украины]", - сообщили в диппредставительстве.

Представитель пресс-службы уточнил, что россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив соответствующую форму на его сайте. Обращения граждан РФ принимаются как посольством в Киеве, так и генеральными консульствами России в Харькове, Львове и Одессе.

Представитель пресс-службы отметил, что такие обращения уже поступают, однако не уточнил их количество. Кроме того, пока неизвестно, когда и каким образом может произойти эвакуация.

Напомним, 17 марта 2020 года с 00:00 Украина отменила все международные регулярные пасажирские рейсы – авиа-, железнодорожные и автобусные. Это ограничение будет действовать как минимум до 3 апреля.

Такие беспрецендентные меры ввели для недопущения распространения нового коронавируса COVID-19.