РФ готовит эвакуацию своих граждан из Украины, списки формируются
Посольство РФ в Украине принимает обращения россиян, не имеющих возможности самостоятельно вернуться на родину, с целью возможной организации эвакуации.
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Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу посольства.
"В настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан [с территории Украины]", - сообщили в диппредставительстве.
Представитель пресс-службы уточнил, что россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив соответствующую форму на его сайте. Обращения граждан РФ принимаются как посольством в Киеве, так и генеральными консульствами России в Харькове, Львове и Одессе.
Представитель пресс-службы отметил, что такие обращения уже поступают, однако не уточнил их количество. Кроме того, пока неизвестно, когда и каким образом может произойти эвакуация.
Напомним, 17 марта 2020 года с 00:00 Украина отменила все международные регулярные пасажирские рейсы – авиа-, железнодорожные и автобусные. Это ограничение будет действовать как минимум до 3 апреля.
Такие беспрецендентные меры ввели для недопущения распространения нового коронавируса COVID-19.