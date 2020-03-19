Коронавирус - главные новости за 19 марта

Мир продолжает страдать от пандемии: число заболевших коронавирусом растет, в Украине по-прежнему карантин и перебои с транспортом. Зато в Китае отметили переломный момент в борьбе с заболеванием. Последние новости о коронавирусе - в обзоре УНИАН.

Пандемия коронавируса: актуальные цифры

В мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли от коронавируса 8 810 человек. При этом излечились 84 113 человек. В частности, в Китае насчитывается 81 137 инфицированных COVID-19, умерших – 3 130. Количество зараженных в Италии возросло до 35 713, жертвами коронавируса стали 2 978 человек.

При этом в Китае заявили о переломном моменте в борьбе с заболеванием. В четверг материковая часть страны сообщила об отсутствии новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 среди местных жителей.

В Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два - смертельные. Сегодня стало известно, что один из заболевших на Киевщине - сестра нардепа Сергея Шахова. Накануне коронавирус обнаружили у самого парламентария.

Министерство здравоохранения из-за коронавируса даже записало видеообращение к украинцам.

Карантин в Украине: что происходит

В Киеве утром, несмотря на закрытое метро, значительных пробок на дорогах не наблюдалось - они были локальными. Чего нельзя сказать об остановках наземного транспорта - там возникли внушительные очереди. В мэрии сегодня в очередной раз напомнили киевлянам и гостям столицы - до 3 апреля рассчитывать на открытие метрополитена не следует.

В Одессе ситуация с транспортом усугубилась, по сравнению со вчера. Сегодня в городе уменьшили лимит на проезд пассажиров в транспорте - до 10 человек в одном салоне (вчера было 20). Это повлекло конфликты пассажиров с водителями, местами даже не обошлось без угроз и стычек.

А вот в киевские пенсионеры, несмотря на ряд ограничений и действие карантина, по-прежнему активны и сегодня штурмовали отделения "Ощадбанка".

Штрафы за нарушение карантина

Полицейские за сутки составили 32 административных протокола на нарушителей правил карантина в Украине. "Национальная полиция работает в усиленном режиме. Ежесуточно заступает более 15 тысяч полицейских для обеспечения карантинных мероприятий. Также созданы мобильные группы, в том числе с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины. Помимо обеспечения карантинных мероприятий, мы выполняем свою повседневную работу, реагируем на заявления и сообщения граждан", - заявляют в Национальной полиции.

Коронавирус в Европе

Жуткие кадры появились из Италии - там местная власть привлекла к вывозу тел умерших от коронавируса из Бергамо армию из-за перегрузки работы погребальных служб. Видео военной колонны на камеру мобильного сняли с окна местные жители. Грузовики двигались по дороге и убрали с городского кладбища гробы.

В Испании в условиях введенного из-за коронавируса карантина можно без штрафов выгуливать собак. Этим воспользовались самые находчивые и стали предлагать своих животных в аренду тем, кому не сидится дома.

А в китайской провинции Юнань 14 слонов, воспользовавшись отсутствием людей из-за карантина, ворвались в деревню и выпили все вино.

Хорватия в четверг сообщила о первой смерти от коронавируса.

Украина и грипп

В Украине за неделю с 9 марта по 15 марта от гриппа умерли три человека. За прошедшую неделю ОРВИ заболели 201 653 человека, из них 66,6% - дети. В Минздраве подчеркнули, что ни один из умерших не был привит от гриппа.