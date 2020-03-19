В Киеве пенсионеры штурмуют отделения "Ощадбанка" для оплаты коммуналки (видео)

Многие пошли по привычке платить за коммунальные услуги до 20 числа.

Пенсионеры в Киеве берут штурмом отделения "Ощадбанка", несмотря на карантин.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В банк люди идут, несмотря на заявление Кабмина, что за несвоевременную оплату коммунальных услуг в период карантина, льготы и субсидии все равно сохранятся, пеню не будут начислять. Но обычно коммуналку платят до 20 числа, и по привычке пенсионеры таки пошли к банкам.

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По их словам, платить онлайн они не умеют. В частности, плательщики выстроились в очередь под отделением на Вышгородской, некоторые - в медицинских масках. Но возмущаются - работает только одна касса и в помещение их впускают по двое. Поэтому пенсионеры всей толпой попытались попасть в отделение.

"Все коммуналку платить, а тут видите, что творится", - пожаловалась одна из пенсионерок.

Как сообщал УНИАН, столица сегодня переживает очередной день карантина.