Карантин в Киеве: Кличко утверждает, что КГГА организовывает развоз врачей на работу

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал информацию, что не все врачи могут добраться до работы, поскольку живут в пригороде, где маршрутные такси остановили свои перевозки.

Власти Киева занимаются организацией развозки на работу медработников, сотрудников правоохранительных органов и работников стратегических предприятий..

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на брифинге, комментируя информацию, что не все врачи из-за транспортных ограничений могут доехать до работы, поскольку живут в пригороде, а маршрутные такси между столицей и другими населенными пунктами прекратили курсировать.

«В Киеве на время ограничения для медиков, правоохранителей и работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность нашего города, мы организуем развозку на работу», - сказал мэр.

Как сообщал УНИАН, с 18 марта в Украине в рамках мер по противодействию распространению коронавируса прекращены железнодорожные, авиационные и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки.

В столице закрыли метрополитен. По маршрутам метрополитена запустили наземный общественный транспорт.