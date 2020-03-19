Закрытие метро в Киеве: перевозчиков просят привлечь дополнительный транспорт

По мнению мэра Киева, восстанавливать работу метро в данной ситуации нецелесообразно.

Киевская власть ведет переговоры с перевозчиками о привлечении дополнительного транспорта на маршруты по городу и не планирует восстанавливать работу метрополитена до окончания карантина.

Читайте такжеКарантин в Украине: Нацполиция за сутки выписала штрафы 32 нарушителямОб этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Мы сейчас также ведем переговоры с перевозчиками о привлечении движимого состава на маршруты в городе. Но, к сожалению, некоторые частные компании, которые уже работают в городе, уменьшают количество транспорта на маршрутах, которые обслуживают. Я считаю это недопустимым в сегодняшней ситуации», – сказал он.

По его словам, восстанавливать работу метро в данной ситуации нецелесообразно, поскольку опыт других стран показывает, что закрытие метро является эффективной мерой противодействия распространению коронавируса.

«Отмена работы метрополитена до 3 апреля – это вынужденная мера на опережение. Также сегодня мы получили информацию о том, что много городов в мире ограничивают работу метрополитена. В Великобритании, в Лондоне 40 станций метрополитена с сегодняшнего дня закрыты. Мы понимаем, что ограничение передвижения по городу при сегодняшних условиях очень неудобно, но наша задача, чтобы вирус не распространялся стремительно», – пояснил мэр.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев COVID-19, из них 2 летальных. В частности в столице подтверждено 2 случая.

Кабинет министров утвердил ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в том числе ввел карантин в учебных заведениях страны сроком на три недели, с 12 марта.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 17 марта в столице приостанавливают работу торговые центры, учреждения общественного питания, спортивные комплексы, учреждения бытового обслуживания. Также 17 марта карантинные меры усилят в Полтаве, Запорожье, Николаеве, Сумах. Аналогичные ограничения с 16 марта действуют во Львове и Одессе.