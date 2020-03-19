Карантин в Украине: Нацполиция за сутки выписала штрафы 32 нарушителям

На территории государства до проведения мероприятий по предотвращению распространения коронавірусної инфекции и усилению публичной безопасности и порядка привлечено более 15 тысяч полицейских.

Работники Нацполиции за сутки составили 32 админпротокола на нарушителей правил карантина в Украине.

Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, сообщает пресс-служба ведомства.

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Вместе с военнослужащими Национальной гвардии и работниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям полицейские продолжают превентивные мероприятия и охрану публичной безопасности для противодействия распространению заболеваний коронавирусной инфекции.

«Национальная полиция работает в усиленном режиме. Ежесуточно заступает более 15 тысяч полицейских для обеспечения карантинных мероприятий. Также созданы мобильные группы, в том числе с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины. Помимо обеспечения карантинных мероприятий, мы выполняем свою повседневную работу, реагируем на заявления и сообщения граждан», - сказал Фацевич.

По его словам, начали работу контрольно-проверочные пункты, на которых, в частности будут проверять состояние здоровья граждан. Также полицейские контролировать выполнение перевозчиками и субъектами хозяйствования ограничений, установленных Кабинетом министров.

«Приоритетом полиции сейчас являются профилактические меры, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми субъектами хозяйствования, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок. Однако уже на территории государства составлено 32 административных протокола, в частности больше всего - в Донецкой области», - заявил заместитель председателя Нацполиции.

Полицейские составляют на правонарушителей административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КУоАП: 10 - в Донецкой области, 7 - в Киеве, 6 - в Херсонской, 3 - в Киевской, по 2 - в Полтавской и Черниговской, по одному - в Одесской и Черновицкой областях.

Ситуационные центры Нацполиции и всех территориальных подразделений работают в круглосуточном режиме.

Как сообщал УНИАН, в Украине в настоящее время зафиксированы 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два - смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.