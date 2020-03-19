Очереди на остановках, прохожие в масках и нехватка транспорта: как Киев переживает карантин (фоторепортаж)

В столице не работает метрополитен.

В Киеве второй день не работает метрополитен, а наземный транспорт перевозит ограниченное количество пассажиров.

Это повлекло скопление людей на остановках, ожидающих наземный общественный транспорт, чтобы добраться до места назначения. Много кто носит маски. Утром в Киеве местами было затруднено движение на дорогах, а для того, чтобы сесть в транспорт, люди становились в очередь.

Читайте такжеВ Киеве изучают возможность запуска метрополитена во время карантина

Как сообщал УНИАН, в связи с карантином, для того чтобы не допустить распространения коронавируса, в Киеве остановили работу метрополитена, а наземный транспорт должен брать не больше 10 человек в салон.

В Одессе сегодня местами доходило до стычек и перекрытия движения общественного транспорта. В одном из трамваев даже разбили стекло.