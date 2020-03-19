Километровые очереди: в сети показали, как киевляне добирались на работу из-за спецрежима общественного транспорта (видео)

Полиция контролирует правила перевозки пассажиров в транспорте.

В Киеве из-за специального режима общественного транспорта жители столицы не могут добраться до работы.

Об этом сообщает "112 Украина".

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По словам журналиста, вблизи столичной станции метро "Харьковская" достаточно людно. Жители города пытаются добраться на работу, однако из-за спецрежима общественного транспорта им это удается с трудом.

Подчеркивается, что далеко не все пассажиры соблюдают правила "режима" и пользуются общественным транспортом без защитных масок.

Также отмечается, что полиция контролирует количество пассажиров в маршрутке. В случае превышения нормы людей в одном маршрутном такси правоохранители просят пассажиров покинуть транспорт.

В то же время возле станции метро "Академгородок" не все пассажиры придерживаются правил спецрежима.

"Не все соблюдают ограничения в 10 людей для маршруток и 20 для троллейбусов, видели, как больше пассажиров заходило. Некоторые люди заходят без масок, единицы пользуются средствами индивидуальной защиты во время передвижения по городу", - рассказал корреспондент.

Напомним, в связи с карантином, для того чтобы не допустить распространения коронавируса, в Киеве остановили работу метрополитена, а наземный транспорт должен брать не больше 10 человек в салон.

Как сообщалось, в Украине количество зараженных коронавирусом возросло до 16 человек. В Киеве зафиксировано 2 случая.