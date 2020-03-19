На въездах в Черновцы водителям будут измерять температуру

Правоохранители будут фиксировать все транспортные средства, которые заезжают на территорию города.

В Черновцах с сегодняшнего дня на всех въездах в город будут работать контрольно-пропускные пункты, на которых водителям будут измерять температуру.

Об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

По его словам, на КПП будут измерять температуру, а также вести учет всех транспортных средств, которые заезжают на территорию города.

Как отметил мэр, у водителей и пассажиров правоохранители будут расспрашивать о цели поездки и о том, с кем они намерены общаться.

«Я прошу с пониманием к этому отнестись, это делается исключительно для того, чтобы мы могли мониторить контакты тех людей, которые сегодня или в будущем, не дай Бог, заразятся коронавирусом», - пояснил Каспрук.

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Он добавил, что частным предпринимателям, которые занимаются перевозками грузов, а также владельцам специальной техники необходимо будет получить специальные разрешения для въезда в город.

Как сообщал УНИАН, в Черновицкой области с 14 марта объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавирусной инфекции. Работа крупных торговых центров и рынков, кроме продуктовых секторов, ограничена, отменены все междугородние автобусные рейсы в пределах Черновицкой области.

3 марта COVID-19 был обнаружен у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Второй случай подтвердили 12 марта у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение 14 дней.

16 марта подтвердили еще два случая коронавируса у жительниц Черновицкой области. По словам медиков, их состояние удовлетворительное. 17 марта в Черновицкой области подтвердили еще шесть случаев коронавируса.