Зеленский: "страшилки" о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине - ложь

Зеленский призвал всех украинцев доверять только официальным источникам информации.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не верить фейкам о коронавирусе и пользоваться только официальными источниками информации органов государственной власти.

Об этом говорится в видеообращении президента, размещенном на странице Офиса президента в соцсети Facebook.

«Гораздо быстрее вируса распространяются фейки о нем. Страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине - ложь», - заявил он.

Зеленский призвал всех украинцев доверять только официальным источникам информации - официальным страницам Минздрава, правительства, Верховной Рады, Офиса президента Украины.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

16 марта Кабинет министров во исполнение поручения президента Украины и решения Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Согласно соответствующему постановлению, с 18 марта по 3 апреля в Украине введен запрет железнодорожного, авиа- и автобусного междугородных и межобластных пассажирских перевозок.

Также запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

На сегодняшний день в Украине зафиксировано 16 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, два из них летальные.