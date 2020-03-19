Президентский самолет эвакуировал из Австрии 33 украинцев

Тесты на коронавирус у всех 33 эвакуированных показали отрицательный результат.

Самолет президента Украины доставил из Австрии в аэропорту «Борисполь» 33 украинцев, которые не могли самостоятельно вернуться на родину из-за закрытия границ.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Среди эвакуированных — 18 женщин, пятеро детей и люди пожилого возраста.

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«Перед посадкой в самолет пассажиров осмотрели медики, был проведен скрининг на признаки возможного заболевания коронавирусом. На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ», — говорится в сообщении.

В ОП добавили, что тесты на коронавирус у всех 33 эвакуированных показали отрицательный результат. В Киеве всех также осмотрят врачи, а потом они пробудут 14 дней в самоизоляции, «за нарушение которой предусмотрена ответственность».