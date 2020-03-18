Зеленский заверил, что никто не будет выселять студентов из общежитий во время карантина
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никто не будет выселять студентов из общежитий на период карантина.
Об этом говорится в видеообращении президента, размещенном на странице Офиса президента в соцсети Facebook.
«Никто не будет выселять студентов из общежитий. Этот вопрос на личном контроле премьер-министра. Всем руководителям учреждений профессионально-технического и высшего образования указано на недопустимость принудительного выселения студентов. Дорогие студенты! Если кто-то говорит вам выселяться - показывайте это видео и соответствующий документ на сайте Министерства образования и науки», - заявил он.
Кроме того, глава государства отдельно обратился к работникам сферы образования. «Всем вам рекомендуется максимально перейти на дистанционную форму работы. Средняя заработная плата за время карантина будет сохранена и выплачена вам», - добавил Зеленский.
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Как сообщал УНИАН, 16 марта Кабинет министров во исполнение поручения президента Украины и решения Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Согласно соответствующему постановлению, с 18 марта по 3 апреля в Украине введен запрет железнодорожного, авиа- и автобусного междугородных и межобластных пассажирских перевозок.
Также запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.
17 марта первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что студенты столичных учебных заведений, проживающие в общежитиях, будут отправлены домой. «Сегодня принято поручение руководителям учебных заведений отправить студентов по домам, поскольку карантин студентами воспринимается как дополнительные каникулы, и они остаются в Киеве. Есть большая просьба отправить всех по домам и ограничить доступ в общежития», - сказал Поворозник.
Вместе с тем он не уточнил, каким образом студенты должны выехать из Киева в связи с тем, что какие-либо транспортные пассажирские перевозки со столицей приостановлены.
Сегодня, 18 марта, в Минобразования заявили о недопустимости принудительного выселения студентов из общежитий. В то же время пропускной режим в общежитиях должен быть усилен, в частности, ограничен вход лиц, которые в них не проживают. Также руководители учреждений обязаны на время карантина обеспечить нормальную работу общежитий, информировать студентов и персонал о мерах безопасности в связи с распространением COVID-19 и обеспечить в общежитиях места для изоляции студентов с симптомами острых респираторных заболеваний.