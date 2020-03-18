Зеленский заверил, что никто не будет выселять студентов из общежитий во время карантина

По словам президента, всем руководителям учреждений профессионально-технического и высшего образования указано на недопустимость принудительного выселения студентов.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никто не будет выселять студентов из общежитий на период карантина.

Об этом говорится в видеообращении президента, размещенном на странице Офиса президента в соцсети Facebook.

«Никто не будет выселять студентов из общежитий. Этот вопрос на личном контроле премьер-министра. Всем руководителям учреждений профессионально-технического и высшего образования указано на недопустимость принудительного выселения студентов. Дорогие студенты! Если кто-то говорит вам выселяться - показывайте это видео и соответствующий документ на сайте Министерства образования и науки», - заявил он.

Кроме того, глава государства отдельно обратился к работникам сферы образования. «Всем вам рекомендуется максимально перейти на дистанционную форму работы. Средняя заработная плата за время карантина будет сохранена и выплачена вам», - добавил Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта Кабинет министров во исполнение поручения президента Украины и решения Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Согласно соответствующему постановлению, с 18 марта по 3 апреля в Украине введен запрет железнодорожного, авиа- и автобусного междугородных и межобластных пассажирских перевозок.

Также запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

17 марта первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что студенты столичных учебных заведений, проживающие в общежитиях, будут отправлены домой. «Сегодня принято поручение руководителям учебных заведений отправить студентов по домам, поскольку карантин студентами воспринимается как дополнительные каникулы, и они остаются в Киеве. Есть большая просьба отправить всех по домам и ограничить доступ в общежития», - сказал Поворозник.

Вместе с тем он не уточнил, каким образом студенты должны выехать из Киева в связи с тем, что какие-либо транспортные пассажирские перевозки со столицей приостановлены.

Сегодня, 18 марта, в Минобразования заявили о недопустимости принудительного выселения студентов из общежитий. В то же время пропускной режим в общежитиях должен быть усилен, в частности, ограничен вход лиц, которые в них не проживают. Также руководители учреждений обязаны на время карантина обеспечить нормальную работу общежитий, информировать студентов и персонал о мерах безопасности в связи с распространением COVID-19 и обеспечить в общежитиях места для изоляции студентов с симптомами острых респираторных заболеваний.