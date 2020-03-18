Емец призвал украинцев не ходить в гости во время карантина – правительство готово ввести новые ограничения

Министр пожаловался, что немало украинцев легкомысленно относятся к карантинным мероприятиям.

Правительство при необходимости может ввести в Украине еще более жесткий режим карантина в Украине, предупредил министр здравоохранения Илья Емец.

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Обращение министра опубликовано на сайте Минздрава. Емец пожаловался, что немало украинцев легкомысленно относятся к карантинным мероприятиям.

«Запомните: карантин - это не каникулы или отпуск. Если вы не пошли на работу, это не значит, что надо ходить в гости к друзьям. Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция - это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомым. Всеми способами пропагандируйте домашний режим. Простые вещи спасают жизнь!», - подчеркнул глава Минздрава.

«Власть делает очень правильные шаги, и в случае необходимости мы будем вводить еще более жесткий режим. Даже если это кому-то не нравится. Перед угрозой невидимого врага все государственные органы синхронизировано работают в усиленном режиме. Наш долг - защитить украинский народ», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. В городах Украины закрыты все заведения общественного питания, максимально ограничена работа общественного транспорта, закрыты метрополитены.

Сегодня в 12 часов дня в Украине в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавируса в стране прекратилось осуществление всех железнодорожных, авиационных и автобусных междугородних и межобластных пассажирских перевозок.