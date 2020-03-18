​​​​​​​Как пережить карантин и пандемию. Советы от священников разных конфессий, имамов, раввинов, пастырей и буддистов

Несмотря на то, что некоторые украинцы склонны считать пандемию коронавируса едва ли не «божьей карой», представители самих разных конфессий и религиозных движений в Украине призывают верующих не предаваться унынию, не впадать в панику и верить в лучшее.

«Поклон – достаточное уважение к святыням»

В ПЦУ призывают прихожан выполнять предписания, распоряжения и карантинные ограничения, установленные государством, не игнорировать реальную опасность, но и не предаваться панике.

«Не держите зла на ближних и не поддавайтесь страхам, ведь все это также является вызовом для души человека. Господь обращается к нам со словами: «Не бойся, только веруй», «Не бойся, ибо Я с тобою», - говорит Блаженнейший митрополит Епифаний.

По словам представителя пресс-службы ПЦУ отца Михаила (Омельяна) в храмах Православной церкви Украины на время карантина литургии будут проходить в присутствии ограниченного количества людей. Но прихожане могут приобщаться к общей молитве с помощью видеотрансляции. «Те, кто желает исповедоваться и причаститься, смогут это сделать в течение целого дня. Практика общей исповеди допускается с учетом «социальной дистанции»», - говорит он.

Кроме того, на время карантина в храмах ПЦУ будут использоваться средства дезинфекции, в том числе и для поддержания чистоты икон и других святынь. Но, на всякий случай, священники напоминают, что «на время пандемии достаточным проявлением уважения к святыням Креста, икон или святых мощей является поклон перед ними, без целования».

Что касается таинства причастия, по словам отца Михаила, меры, препятствующие распространению вируса, будут соблюдаться. В частности, хлеб и вино (тело и кровь Христовы) будут подаваться причастнику в руки (вино капнут на хлеб, а не будут подавать причастнику с ложечки, как заведено). Также в ПЦУ напоминают, что обтирать губы после причастия следует одноразовыми салфетками, а пить воду из одноразовой посуды.

Поскольку карантин из-за коронавируса выпал на недели большого церковного поста, в церкви отмечают, что постящиеся могут изменить рацион.

«Пост должен быть как для души, так и для тела. Искоренение грехов, молитва и наше искреннее обращение к Господу полезно для нашей души. Но если врачи рекомендуют употреблять ту или иную пищу, больной должен прислушиваться. Мы должны помнить, что телесный пост ослабляется для людей, которые болеют, для детей и беременных, - объясняет отец Михаил. - Этот вызов эпидемией завершится, но он может изменить нас навсегда. И пусть эти изменения будут только в сторону добра и любви».

«Если беспокоитесь, не идите в храм. В этом нет греха»

Украинская греко-католическая церковь также заявила, что соблюдает все рекомендации медиков и соответствующих служб. Прихожанам рекомендуют избегать поцелуев и прикосновений к иконам. При причасти не следует дотрагиваться до ложечки. Пожилые люди и родители с детьми могут оставаться дома. Но храмы для всех открыты.

«Каждый свободен в выборе. Хочешь в храм – иди, молись. Но не должно быть моральных угрызений у тех, кто не идет в храм. Беспокоитесь – оставайтесь дома. В этом нет никакого греха. При любых инфекционных заболевания ты не должен идти и распространять инфекцию», - рассказывает глава департамента информации УГКЦ отец Игорь (Яцив).

Он рассуждает и о том, как сложившаяся ситуация может изменить не только внешние обстоятельства нашей жизни, но внутренний мир человека.

«До этого момента человечество верило в то, что все доступно, все возможно. Развиваются технологии, средства коммуникации, транспорт. Нам казалось, что мы сильные, мы - властелины мира. Ситуация с коронавирусом помогает повернуться лицом к тому, что является настоящим и вечным. Наступает время вопросов: «Кто я?», «Где я?», - говорит священник. - В бесконечном ежедневном «беге» у нас нет времени на родных и близких. У нас всегда много заданий, обязанностей, и нет времени на молитву, пост. Теперь сидим дома, бежать некуда (хотя, возможно, кому-то и хочется)».

По словам священника, главным месседжем для верующих должно стать: «Верить, молиться, надеяться, доверять».

«Кризис показывает, кто мы на самом деле, какая наша суть, идеалы. Мы должны оставаться верующими и подавать пример остальным, слабым в вере. Если мы говорим, что все в руках Господних, то надо полагаться на божий промысел. Надо сохранять спокойствие, не поддаваться панике. Набирая целые тележки в магазине, надо помнить, что и другим нужно сделать покупки. Беспокойство - как вирус. Двое поддались панике, за ними десять подтянутся. Сейчас наша задача: верить, молится, сохранять спокойствие и передавать его. Главное - беречь здоровье, моральное здоровье. Наша надежда в Боге. Он действует через людей, в данном случае, через медиков и ученых».

«Многие спрашивают: «Это не божья кара?»

В римо-католической церкви заявили, что отсутствие на Св. Мессе в воскресенье или праздничный день не будет считаться смертельным грехом для пожилых людей, верующих с любыми симптомами гриппа или ОРВИ, детей и подростков, а также их родителей, всех, кто испытывает обоснованный страх заразиться. Увеличено количество богослужений. Верующих призывают принимать участие в службах с помощью теле- и радиотрансляций.

«Многие спрашивают: «Это не божья кара?» Мы отвечаем, что у Бога нет лица эпидемии, карателя. Это испытание, которое дано целому миру. Люди волнуются: «Будут закрыты храмы?». Они боятся этого. Но, понятно, что у государства нет цели закрыть храмы. Успокаиваем, говорим, что это вынужденный, даже радикальный, но необходимый шаг. И всех интересует, изменится ли ситуация к Пасхе, сможем ли мы ее отпраздновать. Только Бог знает это. Мы верим в наилучшее, но готовимся к наихудшему», - говорит епископ Виталий Кривицкий.

Он признается, что предыдущие два года люди очень часто жаловались, что нет времени на Великий пост, нет времени на определенные практики (почитать, помолиться).

«В этом году нет права на это жаловаться. Те, кто не ищет новые сериалы, компьютерные игры, могут разговаривать с Богом и готовиться к пасхальным дням. Это хорошая возможность побыть вместе с семьей. Да, дни будут сложными для родителей, надо проявлять креативность, чтобы занять детей, ведь компьютерные игры или смартфон – не лучший выход», - отмечает епископ.

«Основой жизни является семья»

В еврейских общинах уже несколько дней действует запрет на проведение массовых мероприятий и праздников. Некоторые синагоги закрыты с 18 марта. В остальных увеличено количество молитв, чтобы избежать массового скопления людей (туда пускают группами по 10 человек). В то же время, к общим сидурам – молитвенникам – доступ запрещен: каждому еврею предложено пользоваться собственными или использовать мобильное приложение.

«Наша жизнь, в принципе, никак не меняется. Евреи остаются евреями даже в условиях карантина. Отсутствие массовых собраний в общине или отмена праздников не являются проблемой. Основой еврейской жизни является семья, поэтому еврей может молиться дома, с близкими, - рассказывает руководитель Объединенной еврейской общины Украины Михаэль Ткач. - Подобные мировые проблемы, будь то мировые финансовые кризисы или эпидемии, то, что сеет панику среди человечества — являются следствием нарушения той системы, которую нам дает Вс-вышний. В первую очередь, надо говорить о нарушении заповеди безусловной любви друг к другу. Даже сейчас, в условиях эпидемии, мы наблюдаем жестокость по отношению к заболевшим. Нельзя относиться к людям плохо только потому, что они мыслят по-другому. Неприязнь людей к друг другу из-за разных взглядов приносит вред человечеству. Человечество нарушает базовые принципы работы системы, которую дал Вс-вышний, и система отвечает тем же: сбоями (кризисами, болезнями). Эти сбои должны заставить человечество задуматься».

В еврейской общине сегодня делается все, чтобы минимизировать панику. Раввины обращают внимание на заповедь: беречь себя. Еврейская горячая линия «910» оказывает психологическую и информационную помощь и поддержку всем желающим евреям.

«Когда ты помогаешь другим, твой страх уходит»

«Мы закрыли все наши мечети и мусульманские центры (я имею в виду наше духовное управление). Мы призываем придерживаться карантина, мыть руки, быть острожными, лечиться и т.д. У нас те же рекомендации, что дает ВОЗ, МОЗ», - рассказывает муфтий духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов.

По его словам, паника может быть страшнее болезни.

«Человек - существо, которое много боится. Это естественно - опасаться огня, высоты и т.д. Господь дал человеку страх, чтобы он берег себя и не делал глупости. Страх нужен для самосохранения, выживания. Но его надо контролировать, чтобы он не перерастал в панику. Стресс может быть хуже болезни. Болезнь может быть не тяжелой, а нервное напряжение полностью истощить», - отмечает шейх Саид Исмагилов.

Он напоминает, что у мусульман есть определенные рекомендации, что делать, если становится страшно, например, проводить омовения чистой водой: «Нужно молиться, читать Священный Коран, общаться с родными, делать добрые дела, говорить добрые слова. Все это снимает стресс. Господь велел нам помогать один другому. Когда ты помогаешь другим, твой страх уходит. Не ангелы приходят с помощью, люди должны заботиться о близких. Естественно, сейчас действия должны быть разумны, с учетом правил безопасности, гигиены и т.д.»

Шейх Саид говорит и о том, как важна «гигиена» при чтении соцсетей: «Заглянешь в соцсети, и кажется, что наступил конец света, хотя человечество такое переживало уже много раз, даже страшнее было. Соцсети нужно фильтровать. Человек должен получать информацию не от экспертов, которые сегодня - политолог, завтра - экономист, а послезавтра - вирусолог (и во всем разбирается). Но есть и настоящие профессионалы. У меня в друзьях врачи – я читаю их. То, что разгоняют неизвестные аккаунты, мне не интересно».

«Позвоните тем, с кем давно не общались»

Старший пресвитер Киевского объединения церквей ЕХБ (евангельских христиан-баптистов) Михаил Андрашко рассказал УНИАН, что на время карантина собрания верующих перешли в онлайн.

«С молитвой дома продолжаем свою жизнь. Мы не паникуем. Библия дает советы в любой ситуации, для любой минуты жизни. Читая слово Божье, мы черпаем силы для покоя, для того, чтобы жить и помогать тем, кто в этом нуждается. Молимся, чтобы Господь благословил, дал мудрости в поведении, в отношении к больным», - говорит он.

По словам Михаила Андрашко, особого внимания требуют пожилые люди, которых следует предостеречь от того, чтобы они выходили из дома без потребности. «С любой потребностью помогут молодые, в случае нужды можно звонить в церковь. Вам сделают покупки в аптеке, в магазине, помогут по хозяйству», - обещает он.

Кроме того, он отмечает, что во время изоляции важным остается общение.

«Можно часами говорить о том, как расти духовно во время карантина, делать так, чтобы время не прошло в пустую. Читайте, молитесь, уделяйте внимание семье. Поговорите по телефону с теми, с кем давно не говорили. Дайте друзьям хорошие советы. Очень много всего можно сделать за время карантина», - считает Михаил Андрашко.

«Может, в будущем мы вспомним эти дни и поблагодарим за них Бога»

Церковь Адвентистов Седьмого дня в Украине также перешла на онлайн-служения, верующие поддерживают друг друга в чатах, но встречи с пастырем не запрещены.

«Мы молимся за здоровье всех больных и Божью защиту нашей страны. Понимание того, что наш Господь больше, чем наша планета, и важней проблем всех людей, помогает успокоиться», - говорит заместитель главы Церкви Максим Крупский.

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Кроме молитвы, чтения Священного писания, есть и еще одна рекомендация: «Один из наших советов – общение с людьми, которые вас поддерживают. Верующие в чатах, мессенджерах делятся хорошими новостями, надеждами. Важно, что люди общаются не только с теми, кто говорит про проблемы, рассказывают плохие новости. В эти дни мы можем что-то изменить к лучшему в отношениях в семье, с детьми, с теми, кто далеко. Мы прожили жизнь, было многое разрушено. И у нас не хватало времени или сил, чтобы сделать шаг к кому-то навстречу. Сейчас есть время подумать о прощении. Тот, кто получает или дает, не просто работает над духовным ростом. На фоне таких побед поднимается настроение, проблемы отходят на задний план. Так внутреннее меняет внешние обстоятельства. И, может быть, мы еще вспомним эти дни и поблагодарим за них Бога».

Но главной рекомендацией все же остается молитва. «Если внутреннее состояние человека связано только с внешними обстоятельствами, проблемами и невзгодам жизни, он никогда не сможет найти покой. Всегда что-то будет пугать - не вирус, так что-то другое. Библейские герои в тяжкие времена всегда искали поддержку и проводили время в общении с Богом. Пришло время переосмыслить свою жизнь, провести время в молитве, ощутить покой», - говорит пастор.

«Мы начнем ценить общение, здоровье, свободу перемещения»

От массовых собраний отказались и в Украинской Евангельской Церкви. Но, по словам управляющего делами канцелярии УЕЦ Ивана Русина, службы можно смотреть онлайн. Также можно собираться дома в группах до десяти человек.

«Мы давно используем технологии, но надеемся, что восстановится привычный способ служб. Сейчас невозможность собираться вместе не влияет на их качество», - говорит он.

В церкви призывают своих прихожан следовать рекомендациям МОЗ и верят, что эпидемия со временем закончится.

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«Но уже понятно, что мир не будет таким, каким был до этого. Добавятся проблемы, но будут и новые возможности. А сейчас мы должны воспользоваться возможностью ощутить ценность своей жизни, ценность близких людей. Мы начнем по-другому воспринимать общение, здоровье, свободу перемещения. Мы будем благодарными за то, к чему привыкли, по-новому будем воспринимать то, что казалось само собой разумеющимся», - подчеркивает Иван Русин.

«Хуже потерять сострадание к другим»

«Паника, и даже само заражение, - это не самое страшное. Хуже потерять сострадание к другим, например, к старикам, которые являются самой уязвимой группой. Время думать о других, о тех, кто в более тяжелом положении», - говорит буддийский монах Ордена Ниппондзан Мёходзи Сергей Филоненко.

По его словам, сейчас стоит размышлять о жизни и смерти, непостоянстве, мимолетности, вспоминать тех, кто проявлял мужество и героизм в подобных обстоятельствах. Кроме того, он обращает внимание, что кризис – это шанс измениться.

«Мы можем выйти из него очищенными от черствости и эгоизма, ощутив единство с другими людьми. Скорее всего, мир уже никогда не будет таким, как прежде. И нам предстоит жить в совершенно новом, более сложном мире, где любовь и сочувствие обретут новую силу. Если и стоит на что-то надеяться, то только на это», - говорит монах.

«Страх блокирует наш организм, делая его токсичным»

Президент Ассоциации гималайской йоги Сати Мата Джи (Елена Тарасова) отмечает, что самое главное средство от паники – выключить ТВ и отключить wi-fi.

«Необходимо понять одну простую вещь – вы сами влияете на пространство. Только ваши деструктивные мысли, наполненные страхом, отчаянием, злостью, обидами, создают плачевный жизненный сценарий как для вас, так и ваших близких. Чтобы не включаться в эгрегор вируса и не подпитывать его своей энергией, не смотрите пугающие вас новости, не ввязывайтесь в дискуссии, но при этом не проявляйте беспечность и применяйте элементарные меры предосторожности», - отмечает она.

По ее словам, страх парализует не только ум, стресс губителен для всего организма, делает его токсичным, больным и изношенным.

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«Но понимание того, что страх есть только там, где нет любви – это первый шаг к исцелению. Есть два вида действия – одно из любви, другое из страха. Возможно, данная ситуация как раз создана для того, чтобы вы приняли решение, как теперь будете действовать вы», - подчеркивает Сати Мата Джи.

Она также напоминает, что закрытые спорт-центры не препятствуют занятиям йогой.

«Многие думают, что йога - это сложные позы, которые непременно стоит выполнять. Нет. Йога начинается с самодисциплины. Во-первых, важен правильный распорядок дня. Вы должны вовремя ложиться и вовремя вставать. Лишь с 21.00 до 24.00 работают гормоны, отвечающие за восстановление нашего организма. С 5.30 утра начинается новый день и в это время мы можем пополнить свой внутренний баланс солнечной энергией. Важно правильное питание. Ум и так токсичен от мыслей, зачем его подкармливать еще и токсичной едой? Важно научиться правильно дышать. Регулярная практика пранаямы предотвращает и излечивает болезни. Пранаяма усиливает пищеварение, повышает силу, жизненность, восприимчивость и память, обостряет интеллект, успокаивает чувства и желания. Таким образом, ум становится свободным от ненужных мыслей̆», - говорит мастер йоги.

Помимо этого, важны ограничение в чрезмерном общении и контроль желаний, голодание, контрастный душ и т.д.: «Главное, делать это с любовью и к своему телу, и к душе. Помните, тело – это храм. Господь не войдет в грязный храм, поэтому ваша задача позаботиться о своей внутренней и внешней чистоте».

Влад Абрамов