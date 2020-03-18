На въездах и выездах из Радомышля, где от коронавируса умерла женщина, начали работу блокпосты

Блокпосты будут работать ежедневно с 06:00 до 22:00 до завершения карантина.

На въездах и выездах в г. Радомышль Житомирской области, где 13 марта от коронавирус умерла женщина, сегодня начали работу блокпосты.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Радомышльской райгосадминистрации Виктор Пулковский.

По его словам, сейчас на четырех въездах и выездах из города стоят патрули. Такие посты будут работать ежедневно с 06:00 до 22:00 до завершения карантина.

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В частности, медики и правоохранители измеряют температуру всем, кто хочет попасть в город или выехать из него, проверяется весь автомобильный транспорт.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в г. Радомышль Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина.

Вчера сообщалось оь отсутствии блокпостов на въезде/выезде из города.