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На въездах и выездах из Радомышля, где от коронавируса умерла женщина, начали работу блокпосты

17:29, 18 марта 2020
Общество
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В Радомышле появились блокпосты / Скриншот

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Радомышльской райгосадминистрации Виктор Пулковский.

По его словам, сейчас на четырех въездах и выездах из города стоят патрули. Такие посты будут работать ежедневно с 06:00 до 22:00 до завершения карантина.

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В частности, медики и правоохранители измеряют температуру всем, кто хочет попасть в город или выехать из него, проверяется весь автомобильный транспорт.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в г. Радомышль Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина.

Вчера сообщалось оь отсутствии блокпостов на въезде/выезде из города.

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