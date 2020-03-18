В полиции рассказали, как будут контролировать ограничительные меры по пассажирским перевозкам

В Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Киеве и Киевской области созданы специальные мобильные группы, которые будут проверять, как оказываются услуги пассажирских перевозок, а во всех других регионах эту работу будут проводить сотрудники патрульной полиции.

Полицейские будут контролировать выполнение ограничительных мер в отношении пассажирских перевозок.

Как сообщили УНИАН в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины, об этом сегодня заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко.

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Он отметил, что с сегодняшнего дня на всей территории государства запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении. «Кроме того, в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить только до 10 пассажиров. Распространяется запрет до отдельного решения и на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом», - говорится в сообщении.

«Временные ограничения продлятся до 3 апреля и проводятся исключительно для того, чтобы предупредить распространение опасной болезни. Полицейские будут контролировать выполнение этих норм. При этом подчеркиваю: наша основная задача - разъяснить людям необходимость четкого соблюдения введенных алгоритмов. Мы будем работать не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы предупредить. Однако в случае выявления нарушений будем действовать, как того требует закон», - отметил Клименко.

По его словам, все полицейские, которые несут службу на улицах городов и сел, будут проводить информационную работу, а затем призвал руководителей профильных предприятий и предпринимателей, оказывающих услуги пассажирских перевозок, с пониманием отнестись к временным запретам.

Клименко также сообщил, что в Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Киеве и Киевской области созданы специальные мобильные группы, которые будут проверять, как оказываются услуги пассажирских перевозок. Во всех остальных регионах эту работу будут проводить сотрудники патрульной полиции. Будут дежурить наряды полиции и вблизи авто- и железнодорожных вокзалов.