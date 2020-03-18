В Ивано-Франковской области умерла женщина, у которой подозревают коронавирус

Подтвержденных случаев заболевания в области нет. В инфекционной больнице сейчас находится 9 больных с подозрением.

На Ивано-Франковщине на сегодня подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нет; в инфекционной больнице находится 9 больных с подозрением на эту инфекцию.

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Об этом сообщил сегодня на брифинге в.и.о. председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив.

По его словам, в настоящее время в областной инфекционной больнице находится 9 больных с подозрением на коронавирус.

«В целом, с момента наблюдения за этим вирусом, в лабораторию в городе Киев отправлено 9 биообразцов. Хочу отметить, что по состоянию на это время, подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в области нет. Поэтому прошу максимально сохранять спокойствие и не поддаваться на различные ложные информации», -подчеркнул Федорив.

И.о. председателя облгосадминистрации также сообщил, что 17 марта в областной клинической больнице умерла 56-летняя женщина.

«Вчера в областной инфекционной больнице умерла больная, 56 лет. Приносим соболезнования родным и близким. Поставили диагноз - грипп «А», осложненный вирусно-бактериальной пневмонией с тяжелым течением. Все образцы на исследование был ли у больной коронавирус в работе. Пока не подтверждено, что смерть наступила от коронавируса. Проверка продолжается. Все материалы направлены в Киев», - сказал Федоров.

По его словам, женщина заболела еще 13 марта, а к врачам обратилась только 15 марта; от предложенной госпитализации отказалась. 16 марта у нее началась одышка и ее доставили на «скорой» в инфекционную больницу, где подключили к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

По словам Федорова, в медучреждениях области развернуто 405 инфекционных коек. Из них - 255 для взрослых и 150 - для детей. В то же время он отметил, что для того, чтобы сделать максимальное количество мест в областной инфекционной больнице, возникнет потребность в аппаратах ИВЛ. Сейчас в области есть 110 аппаратов ИВЛ. Поэтому Федоров попросил органы местного самоуправления при крайней необходимости по приказу департамента здравоохранения временно передать аппараты ИВЛ областную инфекционную больницу.

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