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Евреи с диагнозом коронавирус получат помощь от Еврейской общины Украины

16:07, 18 марта 2020
Общество
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Об этом УНИАН сообщил руководитель ОЕОУ Михаэль Ткач.

Михаэль Ткач рассказал, что для получения материальной помощи евреи должны будут предоставить ряд документов. 

Во-первых, необходимо подтверждение еврейства заболевшего. Во-вторых, нужны медицинские документы (справки, заключения), подтверждающие диагноз.

Кроме этого, в ОЕОУ сообщили, что уже более суток оказывают оперативную информационную поддержку евреям Украины, которых волнуют вопросы, связанные с коронавирусом.

Поддержка осуществляется при помощи Еврейской горячей линии «910», которая доступна по номерам 910 (бесплатно с мобильного) и 0 800 600 910 (бесплатно со стационарного). 

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