Евреи с диагнозом коронавирус получат помощь от Еврейской общины Украины

Заболевшие коронавирусом евреи в Украине получат материальную помощь.

Украинские евреи, заболевшие коронавирусом, получат материальную помощь от Объединённой еврейской общины Украины.

Об этом УНИАН сообщил руководитель ОЕОУ Михаэль Ткач.

Михаэль Ткач рассказал, что для получения материальной помощи евреи должны будут предоставить ряд документов.

Во-первых, необходимо подтверждение еврейства заболевшего. Во-вторых, нужны медицинские документы (справки, заключения), подтверждающие диагноз.

Кроме этого, в ОЕОУ сообщили, что уже более суток оказывают оперативную информационную поддержку евреям Украины, которых волнуют вопросы, связанные с коронавирусом.

Поддержка осуществляется при помощи Еврейской горячей линии «910», которая доступна по номерам 910 (бесплатно с мобильного) и 0 800 600 910 (бесплатно со стационарного).