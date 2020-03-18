Коронавирус - главные новости за 18 марта

Число заболевших стремительно растет, в Украине остановилось внутреннее сообщение, не работает метро, а коронавирусу удалось пробраться в Верховную Раду.

Коронавирус в Украине и мире: общая ситуация

По состоянию на утро 18 марта в мире зафиксировано 198 006 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Количество умерших возросло до 7 948 человек. В то же время выздоровели от болезни 81 950 человек.

В Украине подтверждены 14 случаев заражения, два человека скончались. За границей от коронавируса лечатся 12 украинцев, еще 744 находятся на карантине. Первые случаи заболевания сегодня подтвердили в Кыргызстане, а ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса.

Нерабочее метро и ограничения в наземном транспорте

С вечера 17 марта в трех городах Украины приостановлена работа метро. Кроме того, действуют ограничения в работе наземного общественного транспорта - не более 10 пассажиров в салоне. Это повлекло проблемы с передвижением не только в городах-миллионниках, но и в ряде других областных центров.

К Киеве, к примеру, с утра наблюдались значительные пробки, а на остановках - очереди из пассажиров. Не обошлось без инцидентов - на Троещине даже временно не ездили трамваи, поскольку водитель отказался везти более 10 пассажиров. В инциденте разбиралась полиция, которую пришлось вызывать на остановку. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Харькове, где горожане также лишились возможности передвигаться при помощи подземки.

Остановка ж/д сообщения

С 12 часов дня в Украине в рамках мер по противодействию распространения коронавируса прекращено осуществление всех железнодорожных, авиационных и автобусных междугородних и межобластных пассажирских перевозок.

В связи с этим на вокзалах ввели ограничения для посещения. "На вокзалы будут запускаться одновременно группы людей - не более 10 человек. Для уменьшения очередей в железнодорожных кассах, "Укрзализныця" откроет их максимальное количество на всех вокзалах страны", - сообщили в УЗ.

Кроме того, закрыт основной терминал в аэропорту "Борисполь".

Чрезвычайное положение на Киевщине

В Киевской области из-за коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации. Решение принято 18 марта на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Коронавирус в Верховной Раде

У народного депутата Сергея Шахова обнаружили коронавирус. Это признал сам нардеп и подтвердил Минздрав. "Народный депутат Украины отсутствовал на заседании согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 года", - заверили в ведомстве.

По словам Шахова, 11 марта он вернулся из-за рубежа, где у него была поездка во Францию и Швейцарию. После этого он контактировал с другими народными депутатами всего один раз: 12 марта на заседании комитета по экологии. Всего там было 12 нардепов.

В Украине создадут стабфонд для борьбы с последствиями коронавируса

Кабинет министров создает стабилизационный фонд для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции. По словам премьера Дениса Шмыгаля, правительство планирует выделить деньги из госбюджета на дополнительные выплаты медработникам и представителям других специальностей, которые привлечены для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Евровидения-2020 не будет

Песенный конкурс "Евровидение-2020" отменен из-за коронавируса. Его организаторы по-прежнему обсуждают возможность организовать Евровидение в Роттердаме, но уже в 2021 году.

"В основе этого решения лежит беспокойство о здоровье артистов, сотрудников, поклонников и посетителей, а также ситуация в Нидерландах, Европе и мире", - говорится в заявлении союза", - заявили в Европейском вещательном союзе.