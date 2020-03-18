В Фастове люди протестуют против отмены электричек (фото)

Протестующие перекрыли движение грузовых поездов.

В Фастове Киевской области люди протестуют против отмены электричек.

Читайте такжеЛюди в масках и закрытые магазины: как живет Львов в условиях карантина (фоторепортаж)Об этом у себя на странице в Facebook сообщил работник «Укрзализныци» Александр Рудоманов.

По его словам, протестующие перекрыли пути и грузовое движение.

«Привет, карантин и самоизоляция!» – отметил Рудоманов.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киевской области из-за угрозы распространения опасного коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации.