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В Фастове люди протестуют против отмены электричек (фото)

14:35, 18 марта 2020
Общество
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Люди протестуют против отмены электричек / facebook.com/sasko.laps

Читайте такжеЛюди в масках и закрытые магазины: как живет Львов в условиях карантина (фоторепортаж)Об этом у себя на странице в Facebook сообщил работник «Укрзализныци» Александр Рудоманов.

По его словам, протестующие перекрыли пути и грузовое движение.

«Привет, карантин и самоизоляция!» – отметил Рудоманов.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киевской области из-за угрозы распространения опасного коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации.

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