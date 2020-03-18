В Фастове люди протестуют против отмены электричек (фото)
14:35, 18 марта 2020Общество
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Протестующие перекрыли движение грузовых поездов.
Люди протестуют против отмены электричек / facebook.com/sasko.laps
В Фастове Киевской области люди протестуют против отмены электричек.
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По его словам, протестующие перекрыли пути и грузовое движение.
«Привет, карантин и самоизоляция!» – отметил Рудоманов.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киевской области из-за угрозы распространения опасного коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации.
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