В Украине на время карантина приостановлен призыв на срочную военную службу
В Украине на время действия карантина из-за коронавируса приостановлен призыв на срочную военную службу.
Как сообщили в Службе по связям с общественностью Командования Сухопутных Войск ВСУ, соответствующее распоряжение подписал командующий Александр Сырский.
В сообщении говорится, что военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу с военно-учетными документами и организовывать противоэпидемические мероприятия.
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"Председателям призывных комиссий рекомендуется организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенными местными органами исполнительной власти", - сообщили в Командовании.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о переносе призыва на Харьковщине.