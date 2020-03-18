Шмыгаль обратился к руководителям вузов: не выселяйте студентов из общежитий

16 марта Кабмин по поручению президента и решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Премьер-министр Денис Шмыгаль просит руководителей учебных заведений не выселять студентов из общежитий, а способствовать тому, чтобы они там оставались и максимально самоизолировались.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания правительства.

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«Мы работаем совместно с Министерством образования и науки, и я сейчас обращусь к ректорам и руководителям учебных заведений, где введен сейчас карантин, и попрошу с пониманием внимательно относиться к студентам, проживающим в общежитиях, не отправлять их домой. Многим из этих студентов некуда ехать. Это студенты из оккупированных территорий. Сейчас остановлено все межобластное, междугороднее сообщение. Поэтому руководителей учебных заведений настоятельно прошу, рекомендую, и будет поручение МОН провести работу с руководителями образовательных учреждений - не выселять студентов из общежитий, наоборот способствовать тому, чтобы они оставались в общежитиях, максимально самоизолировались», - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, 16 марта Кабинет министров во исполнение поручения президента Украины и решения Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Согласно соответствующему постановлению, с 18 марта по 3 апреля в Украине введен запрет железнодорожного, авиа- и автобусного междугородных и межобластных пассажирских перевозок.

Также запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.