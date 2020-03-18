Рынок возле станции метро "Героев Днепра" в Киеве работает несмотря на запрет (фоторепортаж)
Рынок возле станции метро "Героев Днепра" в Киеве работает несмотря на заверения властей, что рынки будут закрыты. Как передает корреспондент УНИАН, в то же время продавцов и покупателей почти нет.
Входы на территорию рынка открыты. Работают лишь единичные продавцы, реализующие продукты питания. Более 90% точек закрыты.
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В то же время у рынка, недалеко от автобусной остановки, продолжается уличная торговля продуктами питания. В основном это овощи и фрукты, а также цветы.
Кроме того, работают много МАФов по продаже косметики и парфюмерии, бытовой химии, мобильных телефонов и тому подобное.
Как сообщал УНИАН, в столице утром наблюдались значительные пробки и очереди на остановках транспорта из-за закрытия метрополитена.
Напомним, в Киеве продуктовым ярмаркам и рынкам запрещено работать в период ограничительных и профилактических мероприятий в городе.