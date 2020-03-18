Рынок возле станции метро "Героев Днепра" в Киеве работает несмотря на запрет (фоторепортаж)

Входы на территорию рынка открыты. Работают единичные продавцы, которые реализуют продукты питания. Более 90% ларьков закрыты.

Рынок возле станции метро "Героев Днепра" в Киеве работает несмотря на заверения властей, что рынки будут закрыты. Как передает корреспондент УНИАН, в то же время продавцов и покупателей почти нет.

Входы на территорию рынка открыты. Работают лишь единичные продавцы, реализующие продукты питания. Более 90% точек закрыты.

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В то же время у рынка, недалеко от автобусной остановки, продолжается уличная торговля продуктами питания. В основном это овощи и фрукты, а также цветы.

Кроме того, работают много МАФов по продаже косметики и парфюмерии, бытовой химии, мобильных телефонов и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, в столице утром наблюдались значительные пробки и очереди на остановках транспорта из-за закрытия метрополитена.

Напомним, в Киеве продуктовым ярмаркам и рынкам запрещено работать в период ограничительных и профилактических мероприятий в городе.