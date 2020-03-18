Кабмин впервые за полгода собрался на открытое заседание: главная тема - карантин (видео)

На заседании рассмотрят важные вопросы относительно карантина.

Сегодня в 11:30 правительство Украины должно провести заседание, которое впервые можно будет посмотреть онлайн.

На заседании будет изменен перечень стратегических объектов и приняты решения относительно карантина.

Среди прочего планируется выделение 70 миллионов гривень из резервного фонда бюджета на закупку средств защиты для правоохранителей. Также на заседании рассмотрят проекты постановлений об изменении порядка предоставления финансовой помощи малому бизнесу.