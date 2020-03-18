"Есть украинцы, которые уезжали из страны": в ГПСУ рассказали о ситуации на границе во время карантина

На границе фиксируется значительное снижение пассажиропотока: вчера границу пересекли более 45 тыс. человек, а в обычные дни этот показатель достигал около 150 тыс. человек в сутки.

В Госпогранслужбе Украины рассказали о ситуации на границе после введения ограничительных мер.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

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По его словам, после закрытия ряда пунктов пропуска и запрета на пропуск иностранцев фиксируется значительное снижение пассажиропотока.

"В целом государственную границу вчера пересекли не более 45 тыс. человек ... До этого в среднем границу пересекали около 150 тыс. человек в сутки", - отметил он.

Подавляющее большинство людей, которые пересекли вчера границу, - это украинцы, которые возвращались домой. Однако есть и украинцы, которые выезжали за пределы страны, в частности, в Россию и в страны, граничащие с западным участком границы.

Демченко уточнил, что большинство иностранных граждан за прошедшие сутки выезжали за пределы Украины, но были такие, которые пытались пересечь границу на въезд (83 иностранцам было отказано во въезде в страну).

"Кроме того, с 17 марта продолжается работа на западном участке границы по перевозке украинцев, которые в пешем порядке находились перед пунктами пропуска в соседних странах и следовали без транспортных средств. Поскольку в пешем порядке сейчас пересечь границу невозможно, то пограничники за ситуацией следили постоянно. До этого мы проводили работу с местными властями, которые выделили автобусы, и такие автобусы постоянно курсируют и перевозят наших граждан через государственную границу", - рассказал он, отметив, что наибольший поток граждан, которые пересекают границу пешком, наблюдается на границе с Польшей, Венгрией и Словакией.

Всего за сутки таким образом через границу было перевезено почти 4 тыс. украинцев, а с начала ограничительных мер, которые ввели соседние страны, почти 7,2 тыс. человек.

"Ситуацию мы постоянно отслеживаем, чтобы помочь в пределах наших возможностей украинцам вернуться домой", - подчеркнул он.

По словам Демченко, на границе продолжают проводить температурный скрининг. Так, вчера пограничники зафиксировали повышенную температуру у одного украинца, который прилетел в страну самолетом, его направили в одну из больниц в Киеве.

Он отметил, что проверить, какие пункты пропуска пока функционируют, можно на сайте и на страницах Госпогранслужбы в соцсетях, однако следует обращать внимание и на ограничительные меры, введенные в других странах.

"Если, например, с украинской стороны открыто больше автомобильных пунктов пропуска, то, когда с 15 марта Польша закрыла свою границу, то фактически на границе с украинской стороны функционируют три пункта пропуска, через которые можно пересечь границу, это Рава-Русская, Краковец и Ягодин", - уточнил спикер ГПСУ.