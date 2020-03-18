В Житомире два блогера ради шутки притворились инфицированными коронавирусом, их выходку не оценили (видео)

Ни медики, ни полиция шутку не поняли. Парням, вероятно, придется компенсировать убытки.

В Житомире блогеры решили, что будет очень весело притвориться инфицированными коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ребята вызвали скорую и объяснили, что недавно вернулись из Италии и сейчас чувствуют себя очень плохо. Приехала бригада в защитных костюмах и забрала их в инфекционное отделение. Там их обследовали, сделали специальные тесты - результат оказался отрицательным.

Тогда шутники признались, что за границей не были, а просто проверяли готовность житомирской медицины.

Ни медики, которые использовали защиту и тесты, ни полицейские, которых вызвали, шутки не поняли. Теперь блогерам, вероятно, придется компенсировать убытки.

Как сообщал УНИАН, в Житомире 19 марта в рамках карантинных мероприятий будут закрыты все заведения общественного питания.

В Украине на сегодняшний день зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них два – смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.